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De la Fuente: "La buena noticia es que Thiago Pitarch quiere jugar con España"

"Thiago, lo celebramos, me alegro muchísimo que haya elegido jugar con la selección española". Más allá de si está en sus planes o no, Luis de la Fuente se congratuló de que el madridista Thiago Pitarch haya elegido apostar por España en detrimento de Marruecos. Así habló de él en rueda de prensa. Más información