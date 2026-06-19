Juan Luis Martín / Raquel Serrano

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La fiebre por el álbum del Mundial deja sin stock de cromos a miles de kioscos y papelerías de Madrid

La fiebre de cromos de Panini del Mundial 2026 ha invadido Madrid y España. Es el álbum más grande la historia, con 112 páginas y un total de 980 cromos, debido a que en este Mundial participan más selecciones que nunca: 48. Los sobres tienen en su interior 7 cromos y tienen un coste es 1,50 euros. Se ha calculado que para completarlo el gasto medio es de 1.000 euros.