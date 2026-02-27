Pedro del Corral / Raquel Serrano

El fallido frontón de pelota vasca que el abuelo de Ana Torroja levantó en el barrio de Salamanca

Hubo una época en la que se puso de moda en Madrid jugar a la pelota vasca. Uno de los distintos frontones que se abrieron en la ciudad fue el de Recoletos: situado en la calle Villanueva, fue obra del ingeniero Eduardo Torroja, abuelo de la cantante Ana Torroja. Se inauguró en 1936, meses antes de la Guerra Civil. Y, gracias a su diseño innovador, con dos cilindros irregulares apoyados en un muro lateral, ganó un premio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Su actividad fue escasa, en parte por culpa de la contienda. Sufrió el impacto de las bombas, lo que provocó graves grietas en su estructura. Tras la guerra, pese a las indicaciones de Torroja para arreglarlo, fue demolido.