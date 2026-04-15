F1 Arcade abre por fin al gran público en Madrid
Justo enfrente del Santiago Bernabéu también se puede levantar copas. También comer algo, escuchar música en directo, ponerse a prueba en un juego de reflejos o celebrar un evento privado a puerta cerrada. Incluso, es posible ponerse a los mandos (ficticios) de un Fórmula 1 en cualquiera de los 72 realistas simuladores distribuidos por las dos plantas y alrededor de 1.500 metros cuadrados de F1 Arcade, el nuevo espacio de ocio y restauración que este miércoles ha abierto por fin sus puertas al gran público. Más información
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