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F1 Arcade abre por fin al gran público en Madrid

F1 Arcade abre por fin al gran público en Madrid

Sara Fernández

F1 Arcade abre por fin al gran público en Madrid

Sara Fernández

Sara Fernández García | PI STUDIO / ALBA VIGARAY

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Justo enfrente del Santiago Bernabéu también se puede levantar copas. También comer algo, escuchar música en directo, ponerse a prueba en un juego de reflejos o celebrar un evento privado a puerta cerrada. Incluso, es posible ponerse a los mandos (ficticios) de un Fórmula 1 en cualquiera de los 72 realistas simuladores distribuidos por las dos plantas y alrededor de 1.500 metros cuadrados de F1 Arcade, el nuevo espacio de ocio y restauración que este miércoles ha abierto por fin sus puertas al gran público. Más información

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