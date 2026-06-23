PI STUDIO | FOTO: Alba Vigaray

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Así ha sido la exhibición de rescate de tráfico de los Bomberos y sanitarios de Madrid

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de la capital, junto a sanitarios del Summa 112 y Samur-Protección Civil, han llevado a cabo este martes un simulacro de rescate en accidente de tráfico en plena Puerta del Sol en el marco de la presentación de la XX edición del Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma (ENRATT), que se celebra estos días en la ciudad. El simulacro ha consistido en el rescate de tres personas, dos de ellas en sendos vehículos y una tercera atropellada bajo uno de ellos, en el que los cuerpos regional y de la capital han actuado en colaboración emulando una actuación en la Zona de Acción Conjunta (ZAC), un área geográfica en los límites de la ciudad de Madrid donde los servicios de emergencias tienen acordado actuar en cuanto lleguen al lugar independientemente de a quién corresponda la situación. El personal de emergencias ha llevado a cabo sus maniobras durante casi 30 minutos en los que han logrado extraer a la persona atropellada bajo un vehículo y, después de despedazar parte de los coches, finalmente ha logrado extraer a los dos conductores implicados en este simulacro, al que se han acercado representantes de otros Cuerpos de Bomberos españoles, así como turistas, curiosos y madrileños que caminaban a mediodía por el kilómetro cero.