Lucía Feijoo Viera

Cinco estudiantes madrileños crean una app con IA que ayuda a mayores con su medicación

Tienen entre 20 y 21 años los cinco. Hugo Osma, Manuel Bayo, Carlos Parra, Gonzalo Sánchez y Alejandro Blanco son los cinco estudiantes detrás de Medscan, una aplicación que emplea la Inteligencia Artificial para evitar errores en la toma de medicamentos. Conforman el equipo WeAgain y su proyecto ha sido reconocido en el hackathon internacional OdiseIA4Good 2026, dedicado al desarrollo de soluciones de IA con aplicación práctica para colectivos vulnerables. “El abuelo de un compañero es médico y todavía está lúcido. Sin embargo, le supone un caos organizar sus pastillas. De no haber sido médico, sería mucho más difícil, que es, precisamente, lo que le pasa al mío. Fue cartero y no es capaz de hacerse cargo de sus medicinas porque no lo entiende. Es mi madre la que controla todo”, relata Hugo. Todos ellos se conocieron en UDIT tras cursar el mismo grado superior, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Algunos estudian Ciencia de Datos e IA y otros Desarrollo de Software Full-Stack: “En una asignatura se nos presentó este reto y coincidió que el número de participantes era cinco. Como habíamos trabajado antes juntos, decidimos seguir adelante. Nos complementamos bien”. Más información