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Así es el ERICAM, la élite de emergencias de Madrid que se ofrece para ayudar en el terremoto de Venezuela

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano, causando daños materiales aún no cuantificados. La presidenta, Delcy Rodríguez, ha anunciado la declaración del estado de emergencia y la activación toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

El estado La Guaira, al norte de Caracas, se ha convertido en una "zona de desatre" que ha despertado la solidaridad internacional. La Comunidad de Madrid ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate. Se trata de una unidad especializada que se creó en agosto de 2007 para dar una respuesta conjunta y coordinada ante catástrofes que se produzcan en alguna comunidad autónoma española así como en cualquier país del mundo. Más información