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El ERICAM de la Comunidad de Madrid se dirige a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para partir hacia Venezuela

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El dispositivo de apoyo por el terremoto está conformado por 40 efectivos, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del #Summa112, más cuatro perros de la Unidad Canina.