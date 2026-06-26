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Así ha sido el encuentro 'Impulso Madrid'

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PI STUDIO | FOTO: Alba Vigaray

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Así ha sido el encuentro 'Impulso Madrid'

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MADRID
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Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Europa y como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Su capacidad para atraer talento internacional, impulsar sectores de alto valor añadido y generar un entorno competitivo y estable sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro del nuevo mapa económico global. Bajo el título Impulso Madrid, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica han organizado este viernes en Madrid un encuentro en el que ha reunido a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece la región en distintos campos y reflexionar sobre los retos que marcarán su crecimiento en la próxima década.

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