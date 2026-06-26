Así ha sido el encuentro 'Impulso Madrid'
Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Europa y como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. Su capacidad para atraer talento internacional, impulsar sectores de alto valor añadido y generar un entorno competitivo y estable sitúa a la Comunidad de Madrid en el centro del nuevo mapa económico global. Bajo el título Impulso Madrid, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica han organizado este viernes en Madrid un encuentro en el que ha reunido a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos del ámbito económico con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece la región en distintos campos y reflexionar sobre los retos que marcarán su crecimiento en la próxima década.