Rafa Sardiña / Raquel Serrano

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¿Vas a ver el eclipse solar del 12 de agosto? Así debes hacerlo con seguridad

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total podrá observarse desde distintos puntos de España. Será un espectáculo único, pero también puede suponer un riesgo para la vista si no se toman las precauciones adecuadas.

Los oftalmólogos madrileños recuerdan que mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse, puede provocar una lesión irreversible en la retina conocida como retinopatía solar. Lo más preocupante es que este daño no produce dolor en el momento, por lo que muchas personas no son conscientes de que se han lesionado.

Para disfrutar del eclipse de forma segura, utiliza únicamente gafas homologadas para la observación solar, certificadas según la norma EN ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no protegen, por muy oscuras que sean. Tampoco sirven radiografías, cristales ahumados, CD o cualquier otro método casero. Más información