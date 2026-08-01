Comunidad de Madrid

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Los drones de los Bomberos de Madrid vigilan durante la noche los puntos calientes del incendio de Sierra Oeste

La unidad de drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha trabajado durante toda la noche en la supervisión de los puntos calientes del incendio forestal de Sierra Oeste, una tarea especialmente relevante durante las horas en las que los medios aéreos no pueden volar. Estos dispositivos permiten controlar la evolución del fuego y localizar zonas en las que todavía se mantienen altas temperaturas, con el objetivo de detectar posibles reactivaciones y facilitar el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.