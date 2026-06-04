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Así es el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha diseñado para la llegada del Papa a Madrid

Así es el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha diseñado para la llegada del Papa a Madrid

Raquel Serrano

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Así es el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha diseñado para la llegada del Papa a Madrid

Raquel Serrano

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El comandante de la Guardia Civil, Enrique González Corral, ha explicado en qué consiste el dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la visita del Papa a Madrid. "Es especialmente complejo", ha recalcado.

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