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Así es el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha diseñado para la llegada del Papa a Madrid
El comandante de la Guardia Civil, Enrique González Corral, ha explicado en qué consiste el dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la visita del Papa a Madrid. "Es especialmente complejo", ha recalcado.
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