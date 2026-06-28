Comunidad de Madrid

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Díaz Ayuso celebra que la Liga de Traineras sirva para unir regiones españolas en Madrid en torno al buen ambiente y la competición: "Están en su casa".

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La Liga de Traineras Eusko Label y Euskotren ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la temporada 2026 en un escenario inédito, el embalse de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya (Madrid), donde se han reunido 450 deportistas de élite para disputar las primeras regatas del calendario.

A la jornada inaugural ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado la llegada de esta competición a la región después de más de dos décadas de historia.