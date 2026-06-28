¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Díaz Ayuso celebra que la Liga de Traineras sirva para unir regiones españolas en Madrid en torno al buen ambiente y la competición: "Están en su casa".
Comunidad de Madrid
La Liga de Traineras Eusko Label y Euskotren ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la temporada 2026 en un escenario inédito, el embalse de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya (Madrid), donde se han reunido 450 deportistas de élite para disputar las primeras regatas del calendario.
A la jornada inaugural ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado la llegada de esta competición a la región después de más de dos décadas de historia.
Últimos vídeos
TERREMOTOS EN VENEZUELA
Rescatan a una familia al completo con vida en La Guaira, Venezuela
TERREMOTOS EN VENEZUELA