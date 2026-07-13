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Díaz Ayuso anuncia que Metro vuelve a batir el récord histórico de usuarios: 389,6 millones en el primer semestre de 2026, un 3,6% más

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que Metro de Madrid ha vuelto a batir su récord histórico de usuarios durante los seis primeros meses del año. Así, el suburbano registró 389,6 millones de viajes en el primer semestre de 2026, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Lo hace tras cerrar 2025 con un máximo sin precedentes de 736,8 millones de desplazamientos, un 3% más que en 2024. En este caso, la L1 ha sido la más demanda con casi 60 millones, seguida de la Circular (56,8 millones) y la L10 (43 millones). Además, Sol y Moncloa fueron las estaciones más utilizadas, ambas con más de 11 millones de registros. Más información