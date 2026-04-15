POLICÍA NACIONAL

Detienen en Madrid a un líder de la banda francesa DZ Mafia

La Policía Nacional ha detenido en Madrid, en una operación conjunta con la Police Nationale de Francia, a uno de los líderes de la organización criminal francesa DZ Mafia, considerado uno de los fugitivos más buscados por las autoridades galas. El arresto se produjo este martes, apenas unas horas después de que un tribunal francés lo condenara en rebeldía a 25 años de prisión en el juicio contra los principales dirigentes de esta organización vinculada al narcotráfico en Marsella. Más información