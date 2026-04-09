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Los dermatólogos alertan del riesgo de usar spray nasal para ponerse moreno

Parecen inocuos: los aerosoles nasales que te ponen moreno y se comercializan en redes sociales tienen en ocasiones sabores a chicle o melocotón. Y sin embargo, son un auténtico riesgo para la salud, especialmente por su contenido en melanotan, una sustancia no autorizada que puede ocasionar náuseas, cefalea, fatiga, vómitos o hipertensión. El melanotan activa los melanocitos y al producir más melanina la piel se broncea, pero también aumenta la pigmentación de nevus y lunares. Algunos dermatólogos alertan de algunos casos de personas con melanoma que habían utilizado estos aerosoles. No estan sometidos a controles sanitarios y aunque se venden a bajo precio, su uso puede salir muy caro.