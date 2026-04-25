Alba Vigaray

Dentro de la Cuchillería Viñas, uno de los últimos negocios centenarios de Madrid

Han pasado siete décadas desde que aquella adolescente, con apenas 12 años recién cumplidos, comenzó a trabajar en el negocio familiar. Ahora, con 81, sigue detrás del mostrador. Quizás menos ágil que entonces, pero con la misma pasión por atender las dudas y peticiones de cualquier persona que cruce esa estrecha puerta. “Soy la tercera generación que pasa por aquí. Mi abuelo, mi padre y yo. Y de momento no lo voy a dejar. No sé qué pasará en un futuro. Las enfermedades y los accidentes no descansan, pero no veo relevo generacional para esta tienda. La juventud de hoy en día es muy buena pero también muy vaga.Seré yo quien la cierre. Hasta los más grandes lo hacen”, relata Carmen Viñas con tono tajante. Es eso, precisamente, lo que la caracteriza. En el local, que aún conserva los muebles originales, no se admite el pago en efectivo. Más información