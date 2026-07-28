Miriam Anguita

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El consejero Miguel Ángel García Martín supervisa el regreso de los vecinos a Chapinería y Navas del Rey

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado personalmente el retorno de los vecinos evacuados de Chapinería y Navas del Rey, quienes han comenzado a regresar a sus casas tras levantarse las restricciones. Durante su visita al punto de asistencia habilitado en Chapinería, ha comprobado el funcionamiento del dispositivo especial desplegado por la Comunidad de Madrid.

Este operativo de apoyo cuenta con dos unidades de logística, cinco recursos sanitarios del SUMMA 112, una ambulancia de Soporte Vital Básico, psicólogos de emergencias y personal de coordinación. El traslado de los ciudadanos se está realizando de manera coordinada mediante autobuses del Consorcio Regional de Transportes.

En total, la Comunidad de Madrid ha activado dispositivos de asistencia en ocho localidades donde ya ha finalizado la evacuación: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Los equipos profesionales acompañan a los vecinos para comprobar el estado de sus inmuebles y supervisar posibles incidencias en los suministros básicos de agua y electricidad.