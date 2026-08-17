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La Comunidad de Madrid inicia las pruebas de los trenes automáticos de Metro que operarán en la L6 a partir de 2027

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La Comunidad de Madrid ha comenzado las pruebas de los nuevos trenes automáticos de Metro de Madrid que prestarán servicio en la Línea 6 a lo largo de 2027. Los ensayos han arrancado en las líneas 10 y 11, en horario nocturno y sin pasajeros, como parte de la renovación integral de la Circular, que se convertirá en la primera línea automatizada de la red. Más información