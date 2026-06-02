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La Comunidad de Madrid da la bienvenida al Papa León XIV con motivo de su visita apostólica a España

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La Comunidad de Madrid ha lanzado el vídeo institucional que ha elaborado para dar la bienvenida al Papa León XIV con motivo de su visita apostólica a España. Bajo el mismo lema que acompaña al de la organización, Alzad la mirada, con ‘Madrid, comunidad’, el Gobierno madrileño quiere reflejar el espíritu de acogida, solidaridad y encuentro que caracteriza a la región.