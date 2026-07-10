Pedro del Corral / Raquel Serrano

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Colas en julio por un décimo de Doña Mañolita: una virgen la hizo famosa

Estamos en julio y ya están formándose colas en Doña Manolita. Es la administración de loterías más famosa de Madrid y, cada año, su fama crece aún más. Pero ¿de dónde viene su fama? Fue fundada en 1904 y ha repartido el Gordo en 77 ocasiones. Una historia que comenzó en 1904, cuando Manolita abrió sus puertas en la calle San Bernardo. Lo que no sabía entonces es que acabaría convirtiendo su negocio en ‘El templo de la diosa fortuna’. Sin embargo, ésta no la acompañó desde el principio. Según las crónicas de la época, Manolita decidió acudir a la Virgen del Pilar en Zaragoza para ponerle remedio. Así que cogió distintos décimos y los pasó por su manto carmesí. Tocaron. A partir de ahí, su fama se disparó. Y se mudó a la Gran Vía. El nuevo local sufrió los bombardeos de la Guerra Civil, provocando pérdidas superiores al 90%. Y, 74 inviernos después, se trasladó a su ubicación actual. El 2019 alcanzó su pico tras vender el Gordo, un segundo, un tercero, dos cuartos y tres quintos premios.