Lucía Feijoo Viera

Así es la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana

Nada más entrar en la nave, las cajas de verduras frescas se amontonan con orden en una sala. Zanahorias de Villena o Alicante, puerros de Segovia, champiñones, cebolla pelada. La mayoría de la materia prima llega cada mañana. Cerca, en una cámara frigorífica, esperan unos pollos. A unos metros, una marmita gigante reduce lentamente una boloñesa que acabará convertida en miles de lasañas. Estamos en la cocina central de Wetaca, en el polígono de Villaverde, al sur de Madrid, donde cada semana se preparan unos 80.000 platos que después viajarán a miles de casas de toda España, pero también al mercado alemán. El cliente solo ve el plato en casa. Todo lo demás ocurre en esta cocina a gran escala que funciona sin parar. Más información