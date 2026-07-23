Raquel Serrano

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Un coche ardiendo en la M-501 desata un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias

16 medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, de las Brigadas Forestales de la Comunidad y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), a la altura del km 57 de la M-501. Un coche ardiendo en esa misma carretera habría sido el desencadenante del incendio. La residencia de mayores López Rumayor ha sido confinada por precaución. Las autoridades han enviado un mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas.