Pedro del Corral / Raquel Serrano

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El chotis no nació en Madrid: el baile extranjero que acabó convertido en un icono castizo

El chotis no es madrileño. A pesar de ser el baile tradicional de la capital, su origen está en Bohemia, una región de República Checa. Se puso de moda en casi toda Europa y, durante el siglo XX, dio el salto a América. De hecho, al principio, aquí, se le conoció como polca alemana después de que se bailara por primera vez en 1850. Ocurrió un 3 de noviembre en el Palacio Real y los expertos lo definieron como “un baile ceñido y lento, de procedencia extranjero pero que acabaría identificándose con el espíritu de Madrid”. Así lo recoge Ángel del Río en uno de sus libros. Poco a poco fue introduciéndose en la calle hasta popularizarse en verbenas y fiestas de barrio. Desde entonces, han ido surgiendo diferentes versiones.