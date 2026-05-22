Pedro del Corral / Raquel Serrano

El 'cementerio' del Retiro donde se enterraban las estatuas de Madrid que ya no servían

Un cementerio de estatuas en el Retiro. Durante 50 años, todo el mobiliario urbano que dejaba de ser útil en Madrid se enviaba al Huerto del Francés. Por aquel entonces, no había conciencia patrimonial, y todo aquello que se perdía no se restauraba. Sin embargo, en 1981, el Ayuntamiento saneó esta zona para integrarla en el parque y se encontró de todo: un banco de granito, arcos de fachadas, floreros de piedra… Entre los objetos más inesperados estaba una noria para extraer agua del subsuelo. El objetivo era hacer un inventario para clasificar todos los restos encontrados. Tras las obras de acondicionamiento se abrió el espacio al público y este tesoro trasladó a diferentes almacenes para su conservación.