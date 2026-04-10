Pedro del Corral / Raquel Serrano

La cascada de 20 metros oculta en un hotel de Gran Vía que consiguió un récord Guinness

Un hotel de Madrid esconde una cascada que ganó un récord Guinness en 2011. Mide 20 metros y se localiza en el Inhala Hotel Garden, situado en la calle San Bernardo, a escasos metros de la Gran Vía. En su interior, alberga un muro vegetal diseñado por el paisajista Manuel Pasquín que integra 2.500 plantas de 260 especies diferentes. Sin embargo, lo que más llama la atención es el salto de agua que se extiende a lo largo de siete plantas. Un proyecto que hace 15 años se alzó con el Guinness al jardín colgando más grande del mundo. El objetivo con el que se creó era mejorar la calidad el aire y reducir la huella de carbono en 1.250 toneladas en sólo dos años.