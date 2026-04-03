Pedro del Corral / Raquel Serrano

El cartel del Tío Pepe que hoy luce la Puerta del Sol no es el original

El cartel del Tío Pepe que hoy luce la Puerta del Sol no es el original. La historia arranca en 2011, cuando fue desmontado por la remodelación de la plaza madrileña. Tardó tres años en regresar, pero lo hizo en una localización distinta: ya no estaría sobre el antiguo Hotel París que había ocupado desde 1935, sino en el edificio situado frente a la Real Casa de Correos. Para la ocasión, además, se había restaurado, reduciendo su peso de las 70 a las 24 toneladas. Sin embargo, este luminoso no es original que fue colocado durante la República. Como recoge Ángel del Río en uno de sus libros, se trata del instalado en 1951 tras una reforma. Su autor fue el mismo y se hizo para conmemorar los 100 años de las bodegas jerezanas.