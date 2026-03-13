Juan Luis Martín / Raquel Serrano

Así son los exigentes entrenamientos que tienen los perros del Ejército para convertirse en superhéroes

En el Acuartelamiento General de Arteaga de Carabanchel se encuentra el Centro Militar Canino del Ministerio de Defensa, donde se entrenan los perros que utiliza el Ejército español para tareas como búsqueda y rescate, detección de drogas o explosivos e intervención. Los animales, principalmente pastores alemanes, labradores y pastores belgas malinois, se entrenan durante unos seis meses junto a un guía militar, formando equipos inseparables basados en la confianza y el vínculo. El adiestramiento se realiza mediante el juego y la asociación de olores, aprovechando su extraordinario olfato, que puede ser hasta 100.000 veces más sensible que el humano. Cada año salen de este centro unos 50 equipos de perro y guía preparados para trabajar en operaciones de seguridad y emergencias.