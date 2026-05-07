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El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España

Ya está todo listo para la visita del papa León XIV a Madrid. Será recibido por los reyes de España en el Palacio Real y visitará la casa para personas sin hogar del proyecto 'Cedia 24 horas' de Cáritas en el distrito madrileño de Carabanchel. Se trata de un dispositivo de atención continua, que acompaña a las personas en situación de calle las 24 horas del día. En la actualidad, su labor se ha intensificado debido al aumento de la exclusión residencial, atendiendo en 2025 a 2.534 personas. Su objetivo es ofrecer apoyo inmediato, acompañamiento social y una puerta de entrada a procesos de inclusión.