Raquel Serrano

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Un hombre de 60 años, herido muy grave por arma blanca en el cuello en Carabanchel

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido grave este domingo después de que otro individuo le clavara una botella rota en el cuello durante una pelea en el distrito madrileño de Carabanchel. Una mujer ha taponado la herida para controlar la hemorragia hasta la llegada de los servicios de emergencias. Samur le ha intubado y una vez estabilizado, le ha trasladado muy grave al hospital 12 de Octubre. Más información