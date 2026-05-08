Raquel Serrano / María Saiz

Entramos en el simulador de EMT donde aprenden los autobuseros madrileños a "anticiparse a toda una ciudad"

Más de 6.600 conductores de la EMT han dado sus primeros pasos en este simulador. El centro de aprendizaje de EMT cuenta con una herramienta única en España desarrollada a principios de los años 2000 que es clave en la formación de los futuros conductores de autobuses urbanos de la capital.

Ocho días en esta cabina -junto al resto de la formación compuesta por 11 días de conducción en las calles y seis días donde ya circulan por sus próximas líneas acompañados de un conductor veterano- que han abierto las puertas a quienes a día de hoy, transportan cada jornada por las calles de la capital a cerca de 1,8 millones de usuarios que confían en el autobús como su medio de transporte.

Ya sean inclemencias meteorológicas como la lluvia o la niebla, con las consecuencias que estas provocan en el autobús, o con el resto de conductores y peatones. El simulador reproduce de manera fiel la cabina real de conducción y permite recrear prácticamente cualquier incidencia que puede encontrarse un conductor urbano. “El objetivo es que el alumno se equivoque aquí para no hacerlo después con viajeros reales”. Más información