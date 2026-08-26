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El Ayuntamiento rehabilita la Villa de San Miguel de Carabanchel tras años de abandono y un incendio de por medio

La Villa de San Miguel es historia del distrito de Carabanchel. Es un histórico palacete de finales del siglo XIX (1894) que, tras culminar su reconstrucción, vuelve a formar parte del patrimonio municipal. Todo ello después de que el inmueble se encontrase en estado de ruina después de años de abandono y un incendio sufrido en 2006. Ahora los vecinos volverán a disfrutar de él y se reconvertirá en un nuevo espacio cultural.

La intervención se ha desarrollado dentro del Área de Planeamiento Específico 'Casco Histórico de Carabanchel Alto', y ha contado con una inversión municipal de 230.000 euros. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado este martes el inmueble para conocer el resultado de los trabajos Más información