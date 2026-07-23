Secciones

Es noticia
Caos CercaníasIncendio AlmoroxDrago viviendas lujo CastellanaAtlético de MadridLey del sueloRestaurante La PrensaOla de calorTerrazas tabacoMapa de desfibriladores
instagramlinkedin
¿Quién fue Antonio López? La oscura historia del hombre que da nombre a una de las calles más famosas de Carabanchel

¿Quién fue Antonio López? La oscura historia del hombre que da nombre a una de las calles más famosas de Carabanchel

Raquel Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

¿Quién fue Antonio López? La oscura historia del hombre que da nombre a una de las calles más famosas de Carabanchel

Raquel Serrano

RRSS WhatsAppCopiar URL

Antonio López es una de las calles más transitadas y más importantes del distrito de Carabanchel y se sitúa en el barrio de Comillas. Muchos madrileños creen que el nombre de esta vía es un homenaje al famoso pintor manchego Antonio López, pero nada tiene que ver. Es cierto que el artista guarda una relación muy especial con Madrid, ya que, es habitual verle pintando la panorámica de la Puerta del Sol, pero lo realmente cierto es que dicha calle conmemora a uno de los episodios más oscuros de la historia de España.

TEMAS