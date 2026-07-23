Raquel Serrano

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¿Quién fue Antonio López? La oscura historia del hombre que da nombre a una de las calles más famosas de Carabanchel

Antonio López es una de las calles más transitadas y más importantes del distrito de Carabanchel y se sitúa en el barrio de Comillas. Muchos madrileños creen que el nombre de esta vía es un homenaje al famoso pintor manchego Antonio López, pero nada tiene que ver. Es cierto que el artista guarda una relación muy especial con Madrid, ya que, es habitual verle pintando la panorámica de la Puerta del Sol, pero lo realmente cierto es que dicha calle conmemora a uno de los episodios más oscuros de la historia de España.