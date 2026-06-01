Sara Fernández

Estas son las calles cortadas de Madrid por la visita del Papa León XIV

Sara Fernández PI STUDIO

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El pasado jueves se empezaron a notar los primeros efectos, pero no ha sido hasta este lunes que Madrid ha amanecido teniendo que enfrentarse a los inconvenientes provocados por los preparativos para la inminente visita del Papa. Y es que, tal y como advirtió la semana pasada el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la ciudad va a vivir “días muy difíciles” por las afecciones en los principales ejes de tráfico. Más información