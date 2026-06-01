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Estas son las calles cortadas de Madrid por la visita del Papa León XIV

Estas son las calles cortadas de Madrid por la visita del Papa León XIV

Sara Fernández

Estas son las calles cortadas de Madrid por la visita del Papa León XIV

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID

El pasado jueves se empezaron a notar los primeros efectos, pero no ha sido hasta este lunes que Madrid ha amanecido teniendo que enfrentarse a los inconvenientes provocados por los preparativos para la inminente visita del Papa. Y es que, tal y como advirtió la semana pasada el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la ciudad va a vivir “días muy difíciles” por las afecciones en los principales ejes de tráfico. Más información

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