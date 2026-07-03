Pedro del Corral / Raquel Serrano

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El cáliz de 18 metros de altura que se esconde en Villaverde desde hace un siglo

Hay un cáliz de 18 metros de altura en Villaverde. Está hecho de cemento y lleva desde 1924 en la calle Eduardo Maristany. No obstante, lejos de ser una escultura artística, se trata de un viejo depósito de agua. Lo construyó la Compañía de Ferrocarriles MZA en los talleres que tenía en este barrio. Es la parte visible de una estructura que se oculta bajo tierra. La base de esta ‘copa’ es la tapa de dicho depósito. Mientras el resto del diseño tapa las tuberías de alimentación, descarga y aliviadero. Dispone de una escalera de subida. Y su capacidad es de 107 metros cúbicos. Actualmente, se encuentra fuera de servicio. Sin embargo, los vecinos han luchado para que fuera demolido. Considera que forma par de su identidad.