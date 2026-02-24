Secciones

Cae una red logística al servicio del narco con dos naves en la Comunidad de Madrid

Imágenes de la desarticulación de la organización criminal. / POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que funcionaba como red logística para el tráfico internacional de cocaína y organizaba convoyes de vehículos para trasladar la droga desde el sur de España hasta dos naves ubicadas en la Comunidad de Madrid. Más información

