Raquel Serrano

Cae en Madrid una red que estafó casi 2 millones de euros con falsas inversiones

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid, dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras, en una operación que ha permitido detener a once personas por presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado este lunes la Dirección General de la Guardia Civil, se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde se han intervenido varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.