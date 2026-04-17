Pedro del Corral / Raquel Serrano

Un cadáver y una rosa: el carnaval mortal que dejó al Teatro Real sin respiración

Esta historia la protagoniza un diplomático alemán que, de paso por Madrid, decidió visitar el Teatro Real. Estaban organizando una fiesta de Carnaval y, aunque no conocía a nadie, sin disfraz, se plantó allí. Entonces, se le acercó una mujer vestida de negro que ocultaba su cara con una rosa. Ésta le llevó hasta la sala principal, donde bailaron bastante tiempo sin cruza palabra. Cuando terminó, se fueron juntos hasta la calle Alcalá y allí se toparon con la iglesia de San José. Dentro, estaba teniendo lugar un velatorio. Él se asustó y quiso irse. Tal y como recoge José Luis Rodríguez Checa en su libro ‘Fantasmas de Madrid’, ella le insistió diciendo: “Este es mi lugar”. Forcejearon y se fue. Al día siguiente regresó. Pero esta vez estaba celebrándose un funeral. Era el cadáver de la chica que había conocido horas antes.