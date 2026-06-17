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La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado

Bravo Murillo es una frontera. Así lo define José Luis Martín, psiquiatra, que lleva años investigando este y otros fenómenos urbanísticos. “Son cuatro kilómetros que separan dos mundos. A un lado, las rentas duplican a las del otro. Esa diferencia se traduce, según el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, en tres años menos de esperanza de vida de una acera a otra”, explica. Según relata, en el lado menos favorecido hay menos árboles, menos espacios verdes, las aceras son más estrechas y hay una peor limpieza del espacio público: “Todo esto, concentrado en el mismo lado. Llevo años insistiendo en que el contexto enferma. Lo que llamamos ansiedad, depresión, agotamiento, muchas veces tiene su origen en condiciones de vida que nadie pregunta. El cuerpo responde al entorno. Si vives en un barrio ruidoso, sucio, sin verde, sin espacios donde encontrarte con otras personas, el sistema nervioso se mantiene en alerta. Y eso no es gratis. Se paga con síntomas, enfermedad y años de vida”.

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