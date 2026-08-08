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Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio

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Emergencias Madrid

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Los Bomberos de Madrid han intervenido este sábado en un restaurante del número 55 de Gran Vía tras declararse un incendio en la cocina. El fuego se propagó por el conducto de ventilación y generó una gran cantidad de humo, aunque no se han registrado heridos. Más información

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