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15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para refrescar un incendio de pasto en Gargantilla de Lozoya

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Raquel Serrano

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Raquel Serrano

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15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid junto con los Bomberos Forestales están trabajando para refrescar el incendio de pasto que ha desarrollado este miércoles en Gargantilla de Lozoya. Se están usando medios terrestres y aéreos, ya que el fuego ha afectado al cerramiento de arizónica de varias fincas aunque no a las viviendas. No ha habido heridos ni intoxicados.

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