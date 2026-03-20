Pedro del Corral / Raquel Serrano

Las biblias forradas con piel de niño que una mujer vendía en Barajas

En Barajas se vendían biblias con piel de niño muerto. O eso fue lo que, durante décadas, se decía en los mentideros de Madrid. Corría el siglo XVIII cuando surgió esta historia: tal y como relata Ángel del Río en uno de sus libros, la mujer que las ofrecía aseguraba que tenía propiedades milagrosas. Y, claro, su fama se extendió como la pólvora. Jamás confesó el origen de esta piel, lo que disparó los rumores. El más extendido aseguraba que procedía de niños muertos. Por lo que la Santa Inquisición fue a por ella. Se desconoce si fue condenada a muerte. Pero ella, según las crónicas de entonces, ojo, existió de verdad.