LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: ALBA VIGARAY

La banda de Café Central marcha a ritmo de jazz hacia su nuevo hogar: el Ateneo de Madrid

Las lágrimas son de alegría. Quién lo iba a decir cuando, el pasado 23 julio, tras 44 años trayendo lo mejor del jazz a Madrid, se anunció el cierre del mitiquísimo Café Central. La imposibilidad de renovar el alquiler lo dejó fuera de juego. Y, claro, con el recuerdo aún latente de Tete Montoliu, George Adams, Brad Mehldau y Jorge Pardo en su escenario, el dolor se multiplicó. Este jueves, ha bajado la persiana para siempre en la Plaza del Ángel. Sin embargo, el llanto se ha transformado en júbilo rápidamente: Miguel Malla y su banda no sólo han oficiado su funeral, también su resurrección de camino al Ateneo, su nueva sede. Allí abrirá sus puertas esta noche. Y, ojo, dado el jolgorio que han montado, el nuevo local no tendrá nada que envidiar al anterior. Más información