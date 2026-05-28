Raquel Serrano

Bad Bunny ya se exhibe en el Museo de Cera de Madrid

Compartir por redes sociales

Después de cinco meses de trabajo, el Museo de Cera de Madrid ha presentado este jueves la figura de Bad Bunny a la que no le falta ninguno de sus tatuajes, ha destacado el museo, que se ha inspirado en el vestuario de su última etapa y una escenografía caribeña para situar al artista.

Con deportivas, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, a Bad Bunny no le falta detalle ni complementos que asemejan la figura a la imagen real del cantante, que actuará en Madrid por primera vez el próximo sábado. Más información