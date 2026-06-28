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Ayuso traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y ofrece la ayuda de la Comunidad de Madrid.

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Ayuso traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y ofrece la ayuda de la Comunidad de Madrid.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este viernes su "cariño y solidaridad" con el pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados esta semana y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico estará "para lo que haga falta". Además, ha destacado la disponibilidad del equipo de emergencias ERICAM para participar en las tareas de rescate y asistencia sanitaria.

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