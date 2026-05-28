Raquel Serrano

Ayuso: "Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones"

"Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. España sufre corrupción de Estado". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa, vuelta de tuerca tras vuelta de tuerca, reclamando elecciones generales y hoy ha dirigido la mirada no ya hacia los socios de Pedro Sánchez, de quienes no espera que rompan lo que ha definido como "una coalición de intereses, no de principios", sino a los propios socialistas. Más información