Raquel Serrano

Ayuso sobre el caso Plus Ultra: "Aquí se está juzgando la corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este jueves que José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra, es el "padrino" del PSOE y del sanchismo, y ha advertido que Pedro Sánchez ha "unido" su destino al del expresidente.

"Sánchez ha unido su destino al de Zapatero como hizo con el destino del Fiscal General del Estado, porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida", ha aseverado Díaz Ayuso durante el pleno de la Asamblea regional. Más información