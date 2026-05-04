Comunidad de Madrid

Ayuso ofrece Madrid a las empresas mexicanas como puerta de entrada al mercado europeo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enfatizado este lunes que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región vuelve a estar por encima de la media española, al situarse en el 3,1 % en el primer trimestre del año. Ayuso lo ha señalado durante un encuentro informativo organizado por la Cámara Española de Comercio en México, al que han asistido un centenar de empresarios, inversores y representantes de compañías mexicanas y españolas.

"Como región, estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia y esos resultados se ven en todos los ámbitos, por ejemplo, en Economía. Hoy somos el motor económico de España. En los años 80 no era así, éramos la cuarta pero hoy somos la región que más aporta el conjunto de la nación. Hablamos de casi el 20% de la economía nacional", ha subrayado.