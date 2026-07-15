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Ayuso: "Millones de ciudadanos están entrando sin control y de manera irregular y masiva en España"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado durante su intervención en el Libertas Forum del Partido Popular Europeo, celebrado hoy en Madrid, la llegada "de manera irregular y masiva" a España de "millones" de migrantes, "especialmente a través del aeropuerto de Barajas". Ayuso asegura que se está "creando un efecto llamada" que si no se frena multiplicará la inseguridad y pondrá en riesgo la convivencia y los servicios públicos.