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Ayuso: "Sin ley y orden" llega la "corrupción y la decadencia"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este lunes que "sin ley y orden" solo cabe la "ley del más fuerte" lo que conduce a la "corrupción y decadencia".
Ante un auditorio repleto de alumnos en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema, Ayuso ha animado a los futuros profesionales del Derecho a "ejercer en conciencia frente a la terrible teoría del 'lawfare' que se pretende instalar".
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