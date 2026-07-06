Raquel Serrano

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Ayuso: "Sin ley y orden" llega la "corrupción y la decadencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este lunes que "sin ley y orden" solo cabe la "ley del más fuerte" lo que conduce a la "corrupción y decadencia".

Ante un auditorio repleto de alumnos en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema, Ayuso ha animado a los futuros profesionales del Derecho a "ejercer en conciencia frente a la terrible teoría del 'lawfare' que se pretende instalar".